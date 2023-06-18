Об этом пишет Главное управление разведки.

Жена военного РФ рассказала, что на почту приходят приглашения вступить в ряды ЧВК Вагнера, с обещаниями хорошего снаряжения и подготовки. Российский солдат, в свою очередь, поделился, что ЧВК несет большие потери, а в тюрьмах больше не осталось преступников, которых можно завербовать.

"На зонах, короче, мало людей осталось, которые Вагнеру подходят и они теперь начинают искать повсюду. Большие потери у Вагнера: знакомый, который там служит, рассказал, что делает больше 15 рейсов в день - полностью КамАЗ забит трупами" , – говорится в перехвате.