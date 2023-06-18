"В ЧВК Вагнера большие потери - ежедневно вывозят больше 15 машин с погибшими", - перехват ГУР
ГУР опубликовал перехват, в котором оккупант рассказал о больших потерях в ЧВК Вагнера - по его словам, каждый день тела погибших вагнеровцев вывозят машинами
Об этом пишет Главное управление разведки.
Жена военного РФ рассказала, что на почту приходят приглашения вступить в ряды ЧВК Вагнера, с обещаниями хорошего снаряжения и подготовки. Российский солдат, в свою очередь, поделился, что ЧВК несет большие потери, а в тюрьмах больше не осталось преступников, которых можно завербовать.
"На зонах, короче, мало людей осталось, которые Вагнеру подходят и они теперь начинают искать повсюду. Большие потери у Вагнера: знакомый, который там служит, рассказал, что делает больше 15 рейсов в день - полностью КамАЗ забит трупами" , – говорится в перехвате.
- Евгений Пригожин в комментарии датским журналистам заявил, что не уверен, будет ли ЧВК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине.
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