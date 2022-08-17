В Чугуевском районе в Харьковской области враг ведет активные наступательные действия, - журналист Еспресо Лагутенко
Журналист Эспрессо Артем Лагутенко рассказал, что ситуация тяжелая на восточном и юго-восточном направлениях Харьковщины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг обстреливает Харьковщину из Белгородской области РФ. Оккупанты подтянули на границу РСЗО и обстреливают Харьков и северные районы области. В Чугуевском районе враг ведет активные наступательные действия. Оккупанты пытаются захватить деревню Лебяже. Рашисты дистанционно минируют поселки и активно применяют беспилотники. позиции ВСУ", - заметил журналист.
- Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города
- По состоянию на утро 17 августа украинская армия отразила наступление россиян близ Спирного, Шевченко и Белогорки. Однако продолжаются бои у Новомихайловки, Мазановки, Новодмитровки, Соледара, Бахмутского и Опросного.
- На Харьковском направлении кафиры ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки. Они дистанционно проходят местность возле Лебяжьего
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