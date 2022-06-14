Об этом сообщает ГСЧС.

Стало известно, что в Харьковской области за сутки спасатели совершили 15 оперативных выездов, из которых 9 — на ликвидацию пожаров, еще 6 — на устранение горения в результате обстрелов.



Сообщается, что 3 возгорания в результате "прилетов" произошли в Чугуевском районе области. Еще два – в Харьковском районе. Один пожар был в Богодуховском районе.



Россияне повредили жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, горела также хвойная подстилка.



Кроме того, в частном секторе населенного пункта в окрестностях Чугуева горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв.м. Сам пожар ликвидировали за полтора часа, но в результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Их госпитализировали в Чугуевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом осколочные ранения.



ГСЧС сообщает, что аварийно-спасательные работы проводились на 2 разрушенных объектах в Немышлянском и Киевском районах Харькова. Спасатели привлекли 11 единиц техники и 48 человек личного состава.



Кроме того, пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 27 вражеских боеприпасов.

Напомним, 13 июня оккупанты обстреляли три села Золочевской общины Харьковщины

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