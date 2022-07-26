В Чугуеве под завалами разрушенного оккупантами Дома культуры обнаружили тело погибшей 30-летней женщины
Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного оккупантами Дома культуры в Чугуеве
Как сообщил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов, работники областного Управления ГСЧС изъяли тело погибшей 30-летней женщины.
"Россияне нанесли ракетные удары по гражданским объектам громады, в том числе и Дому культуры. Подвал помещения служил укрытием, ведь Чугуевщина уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов. Вчера из-под завалов удалось спасти 4 человек", - написал Синегубов.
Спасательно-розыскные работы продолжаются.
- Напомним, ночью на 25 июля российские войска обстреляли город Чугуев Харьковской области, уничтожен местный Дом культуры.
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