В Чугуеве под завалами разрушенного оккупантами Дома культуры обнаружили тело погибшей 30-летней женщины

Как сообщил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов, работники областного Управления ГСЧС изъяли тело погибшей 30-летней женщины.

"Россияне нанесли ракетные удары по гражданским объектам громады, в том числе и Дому культуры. Подвал помещения служил укрытием, ведь Чугуевщина уже несколько недель подвергается постоянным обстрелам оккупантов. Вчера из-под завалов удалось спасти 4 человек", - написал Синегубов.

Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Напомним, ночью на 25 июля российские войска обстреляли город Чугуев Харьковской области, уничтожен местный Дом культуры.

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