В Чорткове произошел пожар на Хлебоприемном комбинате: огонь охватил площадь более 1 тыс. м кв.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"28 декабря в 19:25 в ГСЧС поступила информация, что в г. Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, предварительно пустом, возник пожар крыши на площади около 1 тыс. 300 м кв.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что основные силы сосредоточили на защите от огня второй части складского здания и железнодорожного депо, которые расположены рядом.

Также не допустили возгорания состава горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.

Локализовали пожар в 20:50.

"Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.





В то же время в пресс-службе Укрзализныци сообщили, что комбинат расположен рядом с железнодорожными путями, поэтому поезд №58 Ворохта-Киев задержали.

"Поезд прибыл к ст. Чертков в 20:56 и задержится до локализации пожара. В результате пожара на рельсы рухнули конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебоприемного предприятия", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 22:45 Укрзализныця не сообщала о возобновлении движения поезда.

