В Чорткове произошел пожар на Хлебоприемном комбинате: огонь охватил площадь более 1 тыс. м кв.
Во вторник, 28 декабря, в городе Чортков Тернопольской области произошел пожар на территории комбината хлебопродуктов, из-за этого остановили движение поезда №58 Ворохта-Киев
Об этом в Telegram сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"28 декабря в 19:25 в ГСЧС поступила информация, что в г. Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, предварительно пустом, возник пожар крыши на площади около 1 тыс. 300 м кв.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что основные силы сосредоточили на защите от огня второй части складского здания и железнодорожного депо, которые расположены рядом.
Также не допустили возгорания состава горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.
Локализовали пожар в 20:50.
"Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
В то же время в пресс-службе Укрзализныци сообщили, что комбинат расположен рядом с железнодорожными путями, поэтому поезд №58 Ворохта-Киев задержали.
"Поезд прибыл к ст. Чертков в 20:56 и задержится до локализации пожара. В результате пожара на рельсы рухнули конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебоприемного предприятия", - отметили в пресс-службе.
По состоянию на 22:45 Укрзализныця не сообщала о возобновлении движения поезда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное