В Чистый четверг в Украине ожидаются дожди: прогноз погоды на 13 апреля от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в четверг, 13 апреля, в Украине дождливую погоду, но в западных областях сухо
Об этом информирует Наталья Диденко.
Четверг в Украине снова ожидается дождливым.
Дожди интенсивнее будут 13 апреля на востоке и северо-востоке - Сумщина, Полтавщина, а в большинстве областей Украины - дожди пройдут периодические, незначительные.
В западных областях будет преобладать сухая погода, только в Хмельницкой и Ривненской областях возможен небольшой дождь.
Самой теплой завтра предполагается погода в южной части, на западе Украины и в Луганской области, в течение дня +12...+17°C.
На остальной территории Украины +9...+12°C.
В Киеве в среду льют дожди. В четверг, 13 апреля, в столице местами небольшой дождь, будет прохладно +9...+10°C.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
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- За сутки, 5 апреля, в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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