Об этом информирует Наталья Диденко.

Четверг в Украине снова ожидается дождливым.

Дожди интенсивнее будут 13 апреля на востоке и северо-востоке - Сумщина, Полтавщина, а в большинстве областей Украины - дожди пройдут периодические, незначительные.

В западных областях будет преобладать сухая погода, только в Хмельницкой и Ривненской областях возможен небольшой дождь.

Самой теплой завтра предполагается погода в южной части, на западе Украины и в Луганской области, в течение дня +12...+17°C.

На остальной территории Украины +9...+12°C.

В Киеве в среду льют дожди. В четверг, 13 апреля, в столице местами небольшой дождь, будет прохладно +9...+10°C.