В Чили зафиксировали новый зимний температурный рекорд
Во вторник, 8 августа, в южноамериканской стране Чили зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха, достигшую отметки в 37 градусов
Об этом пишет Euronews Green.
"Температура 37 ° C посреди зимы (в южном полушарии зима с июня по август - ред.) это чрезвычайно. Это температурная аномалия, которая почти на 15 ° C выше обычных значений", – сказал климатолог из университета Сантьяго Рауль Кордеро.
Он отметил, что такое повышение температуры не локальная проблема, а глобальная.
Первые дни августа принесли жару в северную и центральную часть Чили, в то время как в столице Сантьяго зимняя погода напоминала весну.
Климатолог и профессор Чилийского университета Консепсьон Мартин Жак считает, что зимняя жара в стране "окно в будущее". Он добавил: то, что сейчас кажется очень экстремальным, через несколько лет может постепенно становиться все более нормальным.
По его словам, несмотря на сложность установления связи между экстремальными явлениями погоды и изменением климата, температуры в некоторых частях Чили год за годом бьют рекорды.
- Также в воскресенье, 23 июля, в Греции зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.
- Ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже +21,2 °C, что превышает предыдущее значение 2010 года.
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