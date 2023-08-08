В Чили зафиксировали новый зимний температурный рекорд

Об этом пишет Euronews Green.

"Температура 37 ° C посреди зимы (в южном полушарии зима с июня по август - ред.) это чрезвычайно. Это температурная аномалия, которая почти на 15 ° C выше обычных значений", – сказал климатолог из университета Сантьяго Рауль Кордеро.

Он отметил, что такое повышение температуры не локальная проблема, а глобальная.

Первые дни августа принесли жару в северную и центральную часть Чили, в то время как в столице Сантьяго зимняя погода напоминала весну.



Климатолог и профессор Чилийского университета Консепсьон Мартин Жак считает, что зимняя жара в стране "окно в будущее". Он добавил: то, что сейчас кажется очень экстремальным, через несколько лет может постепенно становиться все более нормальным.

По его словам, несмотря на сложность установления связи между экстремальными явлениями погоды и изменением климата, температуры в некоторых частях Чили год за годом бьют рекорды.