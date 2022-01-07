В Чили введут добровольную COVID-вакцинацию четвертой дозой
С 10 января в Чили граждане с ослабленным иммунитетом смогут сделать четвертую прививку от коронавируса
Об этом пишет Reuters.
"Начиная со следующего понедельника, 10 января, мы собираемся начать новый процесс массовой вакцинации посредством четвертой или второй ревакцинации", - заявил президент страны Себастьян Пиньера.
В Чили один из самых высоких показателей вакцинации в мире. В стране 85% граждан прошли полный курс иммунизации от коронавируса.
"Успех, достигнутый Чили в процессе вакцинации, ставит нас в число лучших стран в мире по способам борьбы с этой пандемией. И с помощью этой четвертой дозы мы стремимся сохранить эту позицию лидера и защитить здоровье и жизнь наших соотечественников", - подчеркнул Себастьян. Пиньера.
Четвертую прививку будут делать вакцинами Pfizer-BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.
- Ранее четвертую дозу COVID-вакцины одобрили в Израиле.
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