В Чили произошли масштабные лесные пожары, известно по меньшей мере о 5 погибших

Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на слова министра внутренних дел Чили КаролиныТохи.

Лесные пожары в Чили в феврале 2023 года охватили более 8300 га. Так, четверо погибших были местными жителями, которые не успели эвакуироваться, а пятый - пожарный, боровшийся с распространением огня.

"Министр сказала, что в настоящее время в стране горит 151 лесной пожар, из которых 65 уже удалось взять под контроль и 39 пытаются потушить", - говорится в материале.