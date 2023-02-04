В Чили произошли масштабные лесные пожары, известно по меньшей мере о 5 погибших
На юге Чили бушуют масштабные лесные пожары, сообщается по меньшей мере о5 погибших.
Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на слова министра внутренних дел Чили КаролиныТохи.
Лесные пожары в Чили в феврале 2023 года охватили более 8300 га. Так, четверо погибших были местными жителями, которые не успели эвакуироваться, а пятый - пожарный, боровшийся с распространением огня.
"Министр сказала, что в настоящее время в стране горит 151 лесной пожар, из которых 65 уже удалось взять под контроль и 39 пытаются потушить", - говорится в материале.
- Напомним, летом 2022 года лесные пожары бушевали в Европе, это произошло из-за аномальной жары. Тогда Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.
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