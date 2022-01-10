В Чили начали делать четвертую прививку от коронавируса
В Чили началась кампания по прививке четвертой дозой вакцины от COVID-19 на фоне роста числа больных
Об этом сообщает АР .
Президент Себастьян Пиньера присутствовал, когда двое взрослых с проблемами иммуносупрессии получили четвертую прививку от COVID-19 в больнице столицы Сантьяго.
Чили применяет четвертую дозу, так как ежедневный уровень заражения 4000 случаев может возрасти до 10 000 или больше.
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Вакцинация для иммуносупрессивных закончится 7 февраля. Тогда начнется вакцинация людей старше 55 лет, получивших третью дозу как минимум полгода назад.
Четвертую прививку будут делать вакцинами Pfizer-BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.
- Ранее четвертую дозу COVID-вакцины одобрили в Израиле.
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