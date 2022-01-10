В Чили начали делать четвертую прививку от коронавируса

Об этом сообщает АР .



Президент Себастьян Пиньера присутствовал, когда двое взрослых с проблемами иммуносупрессии получили четвертую прививку от COVID-19 в больнице столицы Сантьяго.



Чили применяет четвертую дозу, так как ежедневный уровень заражения 4000 случаев может возрасти до 10 000 или больше.



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Вакцинация для иммуносупрессивных закончится 7 февраля. Тогда начнется вакцинация людей старше 55 лет, получивших третью дозу как минимум полгода назад.

Четвертую прививку будут делать вакцинами Pfizer-BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.

Ранее четвертую дозу COVID-вакцины одобрили в Израиле.