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В Чили легализовали однополые браки

8 декабря, 2021 среда
17:47
Мир однополый брак

Во вторник, 7 декабря, парламент Чили одобрил закон о легализации однополых браков

Об этом сообщает CNN.

Нижняя палата Конгресса Чили приняла законопроект 82 голосами "за". 20 депутатов проголосовали "против", еще двое воздержались. Сенат (верхняя палата) также одобрил законопроект.

Действующий президент Себастьян Пиньера выразил свою поддержку законопроекту в июне 2021 года. Ожидается, что он подпишет законопроект.

"Я думаю, что пришла пора для равноправного брака в нашей стране. Таким образом, все люди, независимо от их сексуальной ориентации, смогут жить в любви и создавать семью с безопасностью и достоинством, в которых они нуждаются и которых заслуживают", - сказал Пиньера. в июне.

Юридически Чили признает однополые гражданские союзы с 2015 года. Легализация однополых браков предоставит ЛГБТ-парам равные права, например, право усыновлять детей.

Среди стран Латинской Америки однополые браки разрешены в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Уругвае и некоторых частях Мексики.

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