В Чикаго состоялся первый торжественный Парад украинской общины

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины, передает Укринформ.



"К нему (параду) присоединились более 50 общественных организаций, творческих коллективов, школ, представители украинских общин из штатов Иллинойс, Небраска, Теннесси, Индиана, Миннесота и Мичиган", - отмечается в сообщении.



В дипучреждении рассказали, что во время официальной части мероприятия к собравшимся обратились с речами президент Украинского конгрессового комитета Америки (Отдел Иллинойс) И. Дячун, Генеральный консул Германии в Чикаго В.Мьосингер, Генеральный консул Украины в Чикаго С.Коледов, вице-президент Украинской конгрессного Комитета Америки (Отдел Иллинойс) М.Фарион, исполнительная директор Chicago Sister Cities International (CSCI) А.Тонгейт, которая провозгласила поздравления к украинской общины от имени мэра города Чикаго Л.Лайтфут.



Также украинское общество поддержали сенатор М.Квигли, конгрессмен Д.Девис, казначей округа Кук Мария Паппас.



"В художественной части мероприятия состоялись выступления известных украинских певцов Сергея Фоменко (Фома) и Ольги кладбищенской", - сообщили в Генконсульстве.

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