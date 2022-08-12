В Чикаго подростки собрали деньги для Украины, установив при этом рекорд Гиннеса
В Чикаго подростки выложили из коробок с хлопьями флаг Украины. Мозаика побила мировой рекорд, а еще помогла собрать деньги для помощи Украине
Об этом пишет Reuters.
Используя около 5000 коробок, члены организации Chicago Children United for Ukraine создали мозаику на полу Большого банковского зала Wintrust Financial Corporation в Чикагском центре.
Для воспроизведения изображения украинского флага они использовали желтые коробки Corn Pops и синие Rice Krispies. Для предыдущего рекорда при создании мозаики из хлопьев использовали четыре тысячи коробок.
"Мы хотели привлечь внимание к Украине. Поэтому мы решили побить рекорд, сделав доброе дело", – сказал 15-летний Майкл Котчер.
Хлопья передадут в местный продовольственный банк, а доноры уже выделили на помощь Украине около $15 тысяч.
- По состоянию на 30 июля США приняли более 100 тысяч украинцев примерно через пять месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину. Страна выполнила обещание президента Джо Байдена о предоставлении временного безопасного убежища для беженцев из Украины.
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