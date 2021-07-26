В четырех регионах заработали камеры фиксации нарушений ПДД
с 12:00 26 июля на автомобильных дорогах четырех областей заработали камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Как известно, камеры установлены на дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницком и Харькове.
Расположение камер:
Кировоградская область
- на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)
Житомирская область
- на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ривне (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Кропивницкий
- ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Харьков
- просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)
Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.
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