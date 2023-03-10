В Киеве отменили стабилизационные отключения света
В столице отменили графики стабилизационных отключений света, электроснабжение всех жителей восстановили
Об этом информирует ДТЭК .
В 12:47 было возобновлено электроснабжение всех жителей Киева, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются.
По состоянию на 12.00 в столице применили стабилизационные отключения электроэнергии.
"В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам", - пишет пресс-служба.
Объясняют, что выключать свет из-за повреждений оборудования, которые не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.
"Поэтому по команде Укрэнерго были частично применены стабилизационные отключения по графикам", - добавляют в ДТЭК.
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