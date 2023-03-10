В Киеве отменили стабилизационные отключения света

Об этом информирует ДТЭК .

В 12:47 было возобновлено электроснабжение всех жителей Киева, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются.

По состоянию на 12.00 в столице применили стабилизационные отключения электроэнергии.

"В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам", - пишет пресс-служба.

Объясняют, что выключать свет из-за повреждений оборудования, которые не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

"Поэтому по команде Укрэнерго были частично применены стабилизационные отключения по графикам", - добавляют в ДТЭК.

График отключений .