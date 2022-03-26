В четырех районах Киева 26 марта работают семь мини-ярмарок

Об этом сообщила КГГА .



"В столице сегодня будут работать 7 мини-ярмарок в четырех районах города. Мини-ярмарки работают с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00", - отметили в горадминистрации.

Голосеевский район – ул. Голосеевская, 4, ул. Паньковская, 18, ул. Лятошинского, 1;

Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;

Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4;

Шевченковский район – ул. Ружинская, 18

На миниярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. График их работы может оперативно изменяться.

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