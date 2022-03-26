В четырех районах Киева 26 марта работают семь мини-ярмарок
26 марта в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах Киева работают семь мини-ярмарок
Об этом сообщила КГГА .
"В столице сегодня будут работать 7 мини-ярмарок в четырех районах города. Мини-ярмарки работают с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок начинается в 10:00", - отметили в горадминистрации.
- Голосеевский район – ул. Голосеевская, 4, ул. Паньковская, 18, ул. Лятошинского, 1;
- Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
- Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4;
- Шевченковский район – ул. Ружинская, 18
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