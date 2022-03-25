В четырех районах Киева 25 марта работают 6 мини-ярмарок

Об этом сообщают в КГГА.



В Киеве сегодня будут работать 6 мини-ярмарок в четырех районах города:

Голосеевский район: Голосеевский проспект, 116; ул. Лятошинского, 14

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31

Святошинский район ул. Игната Юры, 5; ул. Кулибина, 4

Шевченковский район ул. Ружинская, 18

Ранее в КГГА призвали жителей столицы держать окна закрытыми и по возможности не находиться на улице, ведь из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах столицы.

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"На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщевого набора, бакалея и т.д.", – говорится в сообщении.Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13:00, однако график может оперативно меняться в зависимости от обстоятельств.