В четырех районах Киева 25 марта работают 6 мини-ярмарок
Сегодня, 25 марта, с 10:30 до 13:00 в четырех районах Киева работают 6 мини-ярмарок. Киевлян предупреждают, что график работы может оперативно меняться
Об этом сообщают в КГГА.
В Киеве сегодня будут работать 6 мини-ярмарок в четырех районах города:
- Голосеевский район: Голосеевский проспект, 116; ул. Лятошинского, 14
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31
- Святошинский район ул. Игната Юры, 5; ул. Кулибина, 4
- Шевченковский район ул. Ружинская, 18
Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13:00, однако график может оперативно меняться в зависимости от обстоятельств.
- Ранее в КГГА призвали жителей столицы держать окна закрытыми и по возможности не находиться на улице, ведь из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах столицы.
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