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В четырех провинциях Турции впервые после землетрясений открылись школы

27 мартa, 2023 понедельник
11:52
Мир

27 марта в провинциях Кахраманмараш, Адияман, Хатай и Малатия Турции впервые после разрушительных землетрясений 6 февраля открылись школы

Об этом информирует TRT Haber .

"С сегодняшнего дня образовательный процесс в провинциях Кахраманмараш, Адияман, Хатай и Малатия начал постепенно восстанавливаться", - пишет пресс-служба.

Ученики провинции Кахраманмараш пошли в школу после завершения ремонта в районе Андирин, где обучается 3101 школьник.

В провинции Малатия возобновили обучение в 141 школе в 8 районах, в Хатайе - 494 учебных заведения в 7 районах, а в Адияман - в 5 районах.

Также в 9 районах обучение планируют восстановить в ближайшее время.

Сообщается, что для учащихся обустроили палаточные классы в центре Адиямана. Для школьников, проживающих в палаточных и контейнерных городках, организовали доезд в школы.

  • 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
  • Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП или 84 млрд долларов.
  • После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству обрушившихся домов.
  • 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
  • В Турции суды арестовали 247 подозреваемых в ходе расследования по разрушенным зданиям в зоне землетрясения.
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Турция
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