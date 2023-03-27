Об этом информирует TRT Haber .

"С сегодняшнего дня образовательный процесс в провинциях Кахраманмараш, Адияман, Хатай и Малатия начал постепенно восстанавливаться", - пишет пресс-служба.

Ученики провинции Кахраманмараш пошли в школу после завершения ремонта в районе Андирин, где обучается 3101 школьник.

В провинции Малатия возобновили обучение в 141 школе в 8 районах, в Хатайе - 494 учебных заведения в 7 районах, а в Адияман - в 5 районах.

Также в 9 районах обучение планируют восстановить в ближайшее время.

Сообщается, что для учащихся обустроили палаточные классы в центре Адиямана. Для школьников, проживающих в палаточных и контейнерных городках, организовали доезд в школы.