В четырех провинциях Турции впервые после землетрясений открылись школы
27 марта в провинциях Кахраманмараш, Адияман, Хатай и Малатия Турции впервые после разрушительных землетрясений 6 февраля открылись школы
Об этом информирует TRT Haber .
"С сегодняшнего дня образовательный процесс в провинциях Кахраманмараш, Адияман, Хатай и Малатия начал постепенно восстанавливаться", - пишет пресс-служба.
Ученики провинции Кахраманмараш пошли в школу после завершения ремонта в районе Андирин, где обучается 3101 школьник.
В провинции Малатия возобновили обучение в 141 школе в 8 районах, в Хатайе - 494 учебных заведения в 7 районах, а в Адияман - в 5 районах.
Также в 9 районах обучение планируют восстановить в ближайшее время.
Сообщается, что для учащихся обустроили палаточные классы в центре Адиямана. Для школьников, проживающих в палаточных и контейнерных городках, организовали доезд в школы.
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