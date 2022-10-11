Об этом сообщил Минздрав .

Проект будут тестироваться в Кировоградской, Львовской, Черновицкой и Днепропетровской областях. В этих регионах определено 17 точек отбора сточных вод.

Воплощать пилот эпидемиологического надзора будут при поддержке проекта "Поддержка усилий по противодействию туберкулезу в Украине", финансируемому USAID. Благодаря ему были закуплены тест-системы и расходные материалы для лабораторных исследований. Также обеспечили транспортировку проб с места отбора в лаборатории Львовского и Днепропетровского центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Исследование вод SARS-CoV-2 необходимо, чтобы исследовать его и понять его общее присутствие в популяции. Такие исследования уже проводились в Нидерландах, Австралии, США, Франции, Италии, Австрии. Исследования показали, что существует связь между концентрацией вируса в сточных водах, попадающих на очистные сооружения, и уровнем заражения соответствующей популяции.

"В настоящее время известно, что вирус присутствует в биологических выделениях инфицированного человека независимо от того, имеет ли он типичные для заболевания симптомы или нет", - написали на сайте Минздрава.

Также исследования показали, что SARS-CoV-2 можно обнаружить в стуле человека в течение нескольких часов после инфицирования. В дальнейшем вирус может быть обнаружен таким образом в зависимости от тяжести симптомов коронавируса.

"Следовательно, вирус в хозяйственно-бытовых стоках можно выявить до того, как он распространится среди людей, и до выявления симптомов у первых пациентов", - подчеркнули в Минздраве.

Также отметили, что благодаря этому пилоту эпидемиологического надзора можно увидеть реальную картинку распространения коронавируса в регионе исследования, охватывающего бессимптомных носителей инфекции и тех, кто не обратился к врачу. Кроме того, такие исследования позволят прогнозировать ситуацию с распространением вируса на несколько недель вперед.

3 октября стало известно, что в Киеве за неделю выявлено более 2 тысяч больных коронавирусом.