Об этом сообщило Укрэнерго в фейсбуке .

В ночь на 27 октября оккупанты обстреляли оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны. Чтобы не перегружать сеть, операторы распределительных сетей сообщили, насколько нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Степень ограничений будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Они необходимы для уменьшения нагрузки на электросети и избегания повторных аварий после российских обстрелов инфраструктуры. Это позволит быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

22 октября РФ атаковали несколько областей Украины, попав энергетические объекты. Укрэнерго выключало электроэнергию в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Также в ведомстве отметили, что масштабы повреждений энергетических объектов Украины в результате массированного удара 22 октября могут превзойти по результатам ущерб от атак 10-12 октября.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары по критической инфраструктуре Украины – это попытки Кремля спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу в связи с постоянными обстрелами Россией объектов критической инфраструктуры.

24 октября в Укрэнерго заверили, что ситуация вокруг украинской энергосистемы является контролируемой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb