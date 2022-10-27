В четырех областях Украины ограничат потребление света из-за российских обстрелов инфраструктуры: список
В Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях 27 октября ограничат использование электричества из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры
Об этом сообщило Укрэнерго в фейсбуке .
В ночь на 27 октября оккупанты обстреляли оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны. Чтобы не перегружать сеть, операторы распределительных сетей сообщили, насколько нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Степень ограничений будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Они необходимы для уменьшения нагрузки на электросети и избегания повторных аварий после российских обстрелов инфраструктуры. Это позволит быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.
- 22 октября РФ атаковали несколько областей Украины, попав энергетические объекты. Укрэнерго выключало электроэнергию в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Также в ведомстве отметили, что масштабы повреждений энергетических объектов Украины в результате массированного удара 22 октября могут превзойти по результатам ущерб от атак 10-12 октября.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары по критической инфраструктуре Украины – это попытки Кремля спровоцировать новые волны беженцев в Европу.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу в связи с постоянными обстрелами Россией объектов критической инфраструктуры.
- 24 октября в Укрэнерго заверили, что ситуация вокруг украинской энергосистемы является контролируемой.
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