В четвертую годовщину Томоса Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Порошенко на Фанар

Как известно, 6 января 2019 г. Вселенский Патриарх официально вручил предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Епифанию Томос об автокефалии украинской церкви, подписанный накануне в храме святого Георгия.

Петр Порошенко поблагодарил Его Всесвятость Патриарха Варфоломея за постоянную поддержку Украины. "Сегодняшний день действительно исторический, четыре года назад из большой любви Его Всесвятости была создана Украинская Церковь, объединив все православные церкви Украины. И сегодня мы имеем одну объединенную нацию и одну объединенную церковь. Завтра Митрополит Епифаний проведет рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре", – сказал Порошенко журналистам.

Патриарх Варфоломей передал украинскому народу искреннее благословение и поздравил с Рождеством. Мы очень счастливы, для нас честь принимать наших добрых друзей здесь, президента Петра Порошенко. Мы вместе сотрудничали для предоставления нового статуса Православной Церкви Украины. Мы достигли успехов в этом и теперь молимся за объедигнение всех православных верубющих в стране вокруг ПЦУ - это единственное возможное решение. Мы молимся за завершение этой несправедливой войны и агрессии день и ночь, за украинских людей, сильных и отважных, которые решились защищать целостность и свободу Украины. Мы с вами через любовь и молитвы. Мы рады видеть, что международное сообщество также с вами. Справедливость и правда всегда побеждает", – сказал Варфоломей.

"Поздравляю украинских верующих с Рождеством, которое вы отмечаете завтра. У митрополита Епифания будет служба завтра в Лавре. Мы показываем единство с вашими верующими во имя свободы и стабильности в Украине", - добавил Вселенский Патриарх.

Петр Порошенко также обсудил с Вселенским Патриархом вопрос о влиянии церкви московского патриархата в Украине. Как известно, недавно ПЦУ обратилась к Варфоломею и к предстоятелям других церквей за осуждением действий РПЦ.

"Мы не можем допустить связей с церковью страны – агрессора, которая убивает украинцев в Украине. Это не церковь, где дьявол. И в этой ситуации я очень ценю вашу любовь к Украине, украинскому народу, Богу. И если Бог с нами, какая разница кто против нас. Я думаю, что за эти четыре года мы прошли большое расстояние, многие присоединились к нашей церкви. Наша церковь открыта к объединению.По моему мнению, деятельность нашей церкви, Православной Церкви Украины, чрезвычайно важна для нашей будущей победы, не менее важна, чем деятельность наших военных, наших волонтеров, наших людей", – подчеркнул Порошенко.

"Еще в 2018 году было принято соглашение между государством Украина и Вселенским престолом о сотрудничестве в поддержке Православной Церкви Украины, в частности, по ее международному признанию. И соответственно все, кто работает на интерес государства Украина, должны ей следовать. Что очень важно - по осуждению российского православной церкви как организации, исповедующей фактически еретические идеи "русского мира", поддерживающей войну против Украины и которая должна быть осуждена", – объясняет народный депутат Ростислав Павленко.

"Мы помолились Богу за победу Украины в войне против захватчиков", – отмечает Порошенко.

"В четвертую годовщину получения Томоса я здесь, чтобы передать ваши благодарственные послания от украинского народа Его Всесвятости Патриарху Варфоломею за его служение Украине", - резюмирует Порошенко.