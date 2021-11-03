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В четверг Рада будет голосовать за четырех кандидатов в министры, - Арахамия

3 ноября, 2021 среда
15:50
Новости Давид Арахамия

Верховная Рада на заседании в четверг, 4 ноября, будет голосовать за назначение министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, обороны, экономики и министра по стратегическим отраслям промышленности

Об этом на брифинге в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Еспресо.TV.

"Завтра будет четыре (министра – ред.) и господин Штучный (кандидат на должность руководителя Аппарата ВР Вячеслав Штучный – ред.)", - сказал он.

Глава фракции "Слуга Народа" уточнил, что нового министра экологии Рада пока не будет назначать. По словам Арахамии, на заседании правительства временно исполняющим обязанности министра изберут действующего замминистра Руслана Стрельца, а основную кандидатуру на должность министра определят через 1-2 недели.

Фракция "Слуга Народа" направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов:

  • Ирину Верещук - на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Юлию Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики;
  • Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны. Соответствующий проект постановления №6267 зарегистрирован в парламенте.
  • Напомним, в среду, 3 ноября, депутаты уволили Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Алексея Любченко - с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики, Алексея Резникова - с должности вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Олега Урусского – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности,Андрея Тарана – с должности министра обороны.
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