В четверг поздно вечером на Espreso.tv вторая сессия проекта Voices from the Underground

Мы предложим вам приглушить свет дома и провести вечер в компании одной из самых атмосферных и самобытных групп Украины, которая лечит души слушателей своим творчеством уже более 25 лет – Тростниковый Кот. Ведущий выпуска – Андрей Жолоб, известный также как музыкант, автор кавер-хита периода войны "Kyiv Calling", а также профессиональный врач-травматолог. Не думаем, что это простое совпадение;)

Поддержать Voices from the Underground можно не только лишь финансово. Пригласите своих друзей за границей провести этот вечер вместе с украинцами и голосами души.

Смотрите и слушайте эфир сегодня с 23:00 до 23:59.

Послушать и посмотреть первую сессию можно ниже: