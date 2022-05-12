В четверг поздно вечером на Espreso.tv вторая сессия проекта Voices from the Underground
Это серия музыкальных эфиров из Украины в комендантский час. Цель проекта – дать зрителям в разных точках мира почувствовать психологическую связь с украинцами и друг с другом, а также по крайней мере на один час восстановиться душевно с помощью качественной музыки
Мы предложим вам приглушить свет дома и провести вечер в компании одной из самых атмосферных и самобытных групп Украины, которая лечит души слушателей своим творчеством уже более 25 лет – Тростниковый Кот. Ведущий выпуска – Андрей Жолоб, известный также как музыкант, автор кавер-хита периода войны "Kyiv Calling", а также профессиональный врач-травматолог. Не думаем, что это простое совпадение;)
Поддержать Voices from the Underground можно не только лишь финансово. Пригласите своих друзей за границей провести этот вечер вместе с украинцами и голосами души.
Смотрите и слушайте эфир сегодня с 23:00 до 23:59.
Послушать и посмотреть первую сессию можно ниже:
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
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