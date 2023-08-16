В честь звезды "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Гаррисона Форда назвали новый вид змей
В честь американского актера Гаррисона Форда, известного ролями в культовых фильмах "Индиана Джонс" и "Звездные войны", назвали новый вид змей, найденный в Перу
Об этом информирует BBC .
Новый вид змей получил название Tachymenoides harrisonfordi. Его открыли исследователи из Перу и США в перуанском национальном парке Отиши.
Tachymenoides harrisonfordi - это небольшая змея, длина которой во взрослом возрасте составляет всего 40,6 см. Она не опасна для человека.
"Эти ученые продолжают называть в мою честь животных, но всегда пугающих детей. Я не понимаю. Я провожу свое свободное время за вышиванием крестиком. Я пою колыбельные своим кустам базилику, чтобы они не боялись ночи", - прокомментировал актер.
Указано, что ранее именем актера был назван также вид муравьев (Pheidole harrisonfordi) и пауков (Calponia harrisonfordi).
- Ранее ученые назвали новый вид бабочек в честь злодея Саурона из романов "Властелин колец" английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Бабочек назвали в честь Саурона потому, что черные кольца на их оранжевых крыльях напоминают всевидящий глаз, описанный в романах Толкина.
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