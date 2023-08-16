Об этом информирует BBC .

Новый вид змей получил название Tachymenoides harrisonfordi. Его открыли исследователи из Перу и США в перуанском национальном парке Отиши.

Tachymenoides harrisonfordi - это небольшая змея, длина которой во взрослом возрасте составляет всего 40,6 см. Она не опасна для человека.

"Эти ученые продолжают называть в мою честь животных, но всегда пугающих детей. Я не понимаю. Я провожу свое свободное время за вышиванием крестиком. Я пою колыбельные своим кустам базилику, чтобы они не боялись ночи", - прокомментировал актер.

Указано, что ранее именем актера был назван также вид муравьев (Pheidole harrisonfordi) и пауков (Calponia harrisonfordi).