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В честь звезды "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Гаррисона Форда назвали новый вид змей

16 августа, 2023 среда
10:58
Культура

В честь американского актера Гаррисона Форда, известного ролями в культовых фильмах "Индиана Джонс" и "Звездные войны", назвали новый вид змей, найденный в Перу

Об этом информирует BBC .

Новый вид змей получил название Tachymenoides harrisonfordi. Его открыли исследователи из Перу и США в перуанском национальном парке Отиши.

Tachymenoides harrisonfordi - это небольшая змея, длина которой во взрослом возрасте составляет всего 40,6 см. Она не опасна для человека.

"Эти ученые продолжают называть в мою честь животных, но всегда пугающих детей. Я не понимаю. Я провожу свое свободное время за вышиванием крестиком. Я пою колыбельные своим кустам базилику, чтобы они не боялись ночи", - прокомментировал актер.

Указано, что ранее именем актера был назван также вид муравьев (Pheidole harrisonfordi) и пауков (Calponia harrisonfordi).

  • Ранее ученые назвали новый вид бабочек в честь злодея Саурона из романов "Властелин колец" английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Бабочек назвали в честь Саурона потому, что черные кольца на их оранжевых крыльях напоминают всевидящий глаз, описанный в романах Толкина.
Общество
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Наука
США
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