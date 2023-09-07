В честь своего 15-летия Google Chrome получит новые функции и дизайн

Об этом говорится на сайте Google Chrome.

"В этом месяце Chrome исполняется 15 лет. И хотя многое изменилось за последние 15 лет, наша начальная цель все еще актуальна – создать быстрый, надежный, безопасный и простой в использовании браузер", - говорится в заявлении.

В ближайшие недели браузер получит новый дизайн - новый вид приобретут иконки, появятся новые цветовые темы и изменится цветовая палитра. Пользователи также получат возможность персонализировать внешний вид Chrome по своему вкусу.

"Эти новые темы и разные цвета помогут вам с первого взгляда различить профили, такие как рабочие и личные учетные записи. Мы также улучшили интеграцию с операционными системами, чтобы ваши параметры Chrome могли легко адаптироваться к настройкам уровня освещения, например к темному и светлому режимам. ", – объясняет компания.

Также будут присутствовать другие усовершенствования, которые упростят использование Chrome - например, полное меню для более быстрого доступа к расширениям Chrome, Google Translate, Google Password Manager и т.д.

Изменится и дизайн веб-магазина Chrome, а искать расширение станет легче. Кроме обновленного современного интерфейса в магазине появятся новые категории расширений, например расширение на основе искусственного интеллекта, а также персонализированные рекомендации.

Претерпевает изменения и поиск в Google:

"Мы продолжаем упрощать поиск в Chrome. Недавно мы создали новые возможности, которые предоставляют вам более быстрый доступ к информации и инструментам поиска при просмотре. Находясь на веб-странице, выберите в меню с тремя точками опцию "Искать на этой странице с помощью Google" Это откроет боковую панель поиска Google, где можно найти связанные поисковые запросы, узнать больше об источнике страницы или начать другой поиск».

Поисковик также получит дополнительные функции для использования ИИ.

В новом браузере защитная система Google Safe Browsing будет теперь проверять сайты на предмет опасности в режиме реального времени. Ранее это работало путем проверки каждого посещения по сохранившемуся списку известных вредоносных сайтов, который обновлялся каждые 30–60 минут. Компания объясняет, что сегодня фишинговые домены стали сложнее – 60% из них существуют менее 10 минут, поэтому их стало труднее блокировать.

Теперь же, при проверке в режиме реального времени, компания ожидает улучшения защиты от вредоносного ПО и фишинговых угроз на 25%.