В честь самолета "Мрия": киевская пивоварня "Underwood Brewery" выпускает авторский напиток и мерч
Киевская крафтовая пивоварня "Underwood Brewery" сварила пиво в честь крупнейшего самолета в мире "Мрия" в сотрудничестве с берлинской пивоварней "BRLO"
Об этом говорится на сайте пивоваренной "Underwood Brewery".
"Это пиво - знак нашего уважения величайшему украинскому самолету "Мрия", уничтоженному российскими оккупантами. Легкий, чистый и хрустящий эль с тройным сухим охмелением Citra и Cascade, цитрусовый аромат и выраженная горчинка. Лучше всего при просмотре наших побед". говорят в Underwood Brewery.
Теперь можно оформить предварительный заказ за 71 гривну.
На сайте также предлагается полный набор коллекции "MRIYA" за 1,9 тыс. гривен, куда входят шоппер, бокал, футболка и 12 банок авторского пива в честь самолета.
"Лучше всего при просмотре наших побед", - добавляют в описании пива.
Известно, что часть средств от продаж будет перечислена на помощь Вооруженным силам Украины.
- Напомним, в феврале в ходе наступления российских войск на Киев, был уничтожен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия" . В настоящее время предприятие создало Международный фонд возрождения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное