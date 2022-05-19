В честь самолета "Мрия": киевская пивоварня "Underwood Brewery" выпускает авторский напиток и мерч

Об этом говорится на сайте пивоваренной "Underwood Brewery".

"Это пиво - знак нашего уважения величайшему украинскому самолету "Мрия", уничтоженному российскими оккупантами. Легкий, чистый и хрустящий эль с тройным сухим охмелением Citra и Cascade, цитрусовый аромат и выраженная горчинка. Лучше всего при просмотре наших побед". говорят в Underwood Brewery.

Теперь можно оформить предварительный заказ за 71 гривну.

На сайте также предлагается полный набор коллекции "MRIYA" за 1,9 тыс. гривен, куда входят шоппер, бокал, футболка и 12 банок авторского пива в честь самолета.

"Лучше всего при просмотре наших побед", - добавляют в описании пива.

Известно, что часть средств от продаж будет перечислена на помощь Вооруженным силам Украины.

Напомним, в феврале в ходе наступления российских войск на Киев, был уничтожен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия" . В настоящее время предприятие создало Международный фонд возрождения.

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