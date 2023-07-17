В честь премьеры фильма "Барби" Google запустил в поисковике игру-"пасхалку"
В честь премьеры фильма "Барби" Google запустил в поисковике игру-"пасхалку": если забить в поиск отдельные слова, страница становится розовой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Если пользователь напишет в поиске слово "Барби" или имена актеров, играющих главные роли, - Марго Робби и Райана Гослинга, то страница станет розовой, а также на ней появятся звезды и салюты. Запросы работают как на английском, так и на украинском языке.
Сама премьера фильма в Украине состоится 20 июля. В нем Марго Робби сыграет главную героиню, Барби, а Райан Гослинг – ее любимого, Кена.
- 5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".
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