В честь премьеры фильма "Барби" Google запустил в поисковике игру-"пасхалку"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Если пользователь напишет в поиске слово "Барби" или имена актеров, играющих главные роли, - Марго Робби и Райана Гослинга, то страница станет розовой, а также на ней появятся звезды и салюты. Запросы работают как на английском, так и на украинском языке.

Сама премьера фильма в Украине состоится 20 июля. В нем Марго Робби сыграет главную героиню, Барби, а Райан Гослинг – ее любимого, Кена.