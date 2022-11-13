Фото опубликовал "Шахтер" в Twitter.

Матч "Шахтер" – "Заря" состоялся 13 ноября во Львове. Перед игрой Катерина Монзуль вынесла вместо мяча на поле арбуз – символ освобождения Херсона от российских оккупантов.

Встреча завершилась вничью 2:2.

В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло вничью с "Колосом", "Шахтер" - с "Зарей", а "Днепр-1" - с "Ворсклой"

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