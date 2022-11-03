В честь Леонида Кучмы в Новгороде-Северском переименовали одну из центральных улиц
Одну из центральных улиц в Новгороде-Северском назвали в честь второго президента Украины, родом из этих краев
Об этом сообщает "Общественное".
В Новгород-Северской общине в рамках декоммунизации и дерусификации переименовали около 80 улиц, 33 из них в городе.
Улицу Губернскую в советское время переименовали в улицу Карла Маркса, а во время декоммунизации в 2016 году ей вернули историческое название. Теперь эта улица названа в честь Леонида Кучмы.
Именно так переименовать улицу Губернскую предложил депутат областного совета Сергей Сергиенко, а депутаты горсовета его поддержали.
"Одним из людей, который творил историю и продолжает ее формировать наш земляк Леонид Данилович Кучма. Все 19 депутатов проголосовали за. Это уважение тех исторических фигур, которые работали и работают на нашей земле", — говорит депутат.
В то же время краевед Борис Домоцкий входил в комиссию по переименованию улиц, но затем вышел из нее. Говорит, что предлагал переименовать Губернскую улицу Ивана Мазепы. Новое название не поддерживает.
"К Кучме, его политической деятельности, есть 100 вопросов. И ответов пока нет на то: как пришел олигархат, как это было соединением российским. Это просто вызов не только единичным противникам, как я или еще кто-то, это вызов той системе, которая сейчас должна установиться по выметанию советского, российского, имперского и лиц, связанных с этим. Поэтому я вижу, что это полный трэш и абсурд", - говорит краевед.
Нынешняя улица Кучмы одна из центральных в городе. На ней стоит триумфальная арка, лицей, здесь расположен и городской совет. По словам городского головы Людмилы Ткаченко, второй президент Украины уже знает об этом переименовании.
"Ему было очень приятно, он сказал, что "просто умилен", очень благодарен. Его фраза была: новгород-северцы, ну вы даете".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 38.58Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное