В честь Байдена в Киеве на Аллее смелости установили памятную табличку

Об этом президент Украины рассказал во время встречи с главой США 20 февраля.

Он отметил, что табличка является благодарностью за "постоянное и неизменное мощное внимание к нашей борьбе и защите украинской демократии.



"Исторически: сегодня на Аллее смелости в Киеве мы открываем табличку, посвященную Джо Байдену. Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное и неизменное мощное внимание к нашей борьбе и внимание к защите украинской демократии. Также, личный вклад господина президента в укреплении позиций свободы в мире это то, что всегда будет в истории и навсегда останется", – рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил США и всех американцев, "ценят свободу, так же как ценят ее украинцы".