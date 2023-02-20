В честь Байдена в Киеве на Аллее смелости установили памятную табличку
На Аллее смелости в Киеве установили памятную табличку Джо Байдену, в благодарность за помощь Украине
Об этом президент Украины рассказал во время встречи с главой США 20 февраля.
Он отметил, что табличка является благодарностью за "постоянное и неизменное мощное внимание к нашей борьбе и защите украинской демократии.
"Исторически: сегодня на Аллее смелости в Киеве мы открываем табличку, посвященную Джо Байдену. Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное и неизменное мощное внимание к нашей борьбе и внимание к защите украинской демократии. Также, личный вклад господина президента в укреплении позиций свободы в мире это то, что всегда будет в истории и навсегда останется", – рассказал Зеленский.
Он также поблагодарил США и всех американцев, "ценят свободу, так же как ценят ее украинцы".
- Джо Байден заявил, что вместе с более чем 50 странами США передали для Украины более 700 танков, тысячи бронемашин, артсистем и боеприпасов
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