В Черновцах затопило "Ашан"
В городе Черновцы из-за ливня подтопило гипермаркет "Ашан" на улице Хотинской
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Вода в помещении лилась с потолка", - отмечает местная газета Молодой буковинец .
На размещенном в соцсетях видео видно, что воды в помещении около 5 сантиметров. Некоторые товары гипермаркета "залило" водой.
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