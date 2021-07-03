В Черновцах затопило "Ашан"

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



"Вода в помещении лилась с потолка", - отмечает местная газета Молодой буковинец .



На размещенном в соцсетях видео видно, что воды в помещении около 5 сантиметров. Некоторые товары гипермаркета "залило" водой.



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