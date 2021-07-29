В Черновцах в результате мощного ливня затоплены улицы города

Об этом сообщает УНИАН.



Отмечается, что ливень начался сегодня примерно в 15:40 и длился около 40 минут.



В течение этого времени в центре города затопило улицы Богдана Хмельницкого и Гагарина, подтоплены также десятки улиц в окрестностях Черновцов.



На углу улиц Гагарина и Хмельницкого автомобили на подъеме застряли в потоках воды. Кроме того, в результате ливня пострадала территория вокруг железнодорожного вокзала, ее залило водой.



В результате урагана сломаны десятки деревьев, повреждены крыши жилых домов в районе Роша, а на бульваре Героев Крут упала конструкция остановки общественного транспорта.



В Черновицком городском совете сейчас собирают информацию о последствиях внезапной непогоды.



В департаменте инфраструктуры и благоустройства жителей города призвали обращаться в колл-центр аварийной службы сообщениям о последствиях непогоды.

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