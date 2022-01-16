В Черновцах произошел взрыв газа в многоэтажке

Об этом сообщает "Молодой буковинец".

Газ взорвался в третьем этаже дома. Есть потерпевшие, их, по предварительным данным, двое.

По сообщению патрульной полиции, в 19:17 на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа по ул. Шептицкого, 15. Информация подтвердилась.

На месте патрульные обеспечивают охрану, работают скорая и пожарная служба, эвакуированы жители всего дома.

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