В Черновцах произошел взрыв газа в многоэтажке
В Черновцах произошел взрыв газа в многоквартирном доме, в результате чего пострадали два человека
Об этом сообщает "Молодой буковинец".
Газ взорвался в третьем этаже дома. Есть потерпевшие, их, по предварительным данным, двое.
По сообщению патрульной полиции, в 19:17 на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа по ул. Шептицкого, 15. Информация подтвердилась.
На месте патрульные обеспечивают охрану, работают скорая и пожарная служба, эвакуированы жители всего дома.
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