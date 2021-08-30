В Черновцах полсотни молодчиков устроили драку под рестораном
На улице Энтузиастов в Черновцах полсотни молодых людей устроили драку под рестораном, правоохранители задержали нескольких участников конфликта
Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".
Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа, в 23:00. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили эту информацию и сообщили, что участие в драке приняли около 50 человек.
По данным издания, на место инцидента прибыли восемь экипажей полиции.
Правоохранители задержали нескольких участников конфликта. На них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.85
- Актуальное
- Важное