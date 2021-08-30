В Черновцах полсотни молодчиков устроили драку под рестораном

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа, в 23:00. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили эту информацию и сообщили, что участие в драке приняли около 50 человек.

По данным издания, на место инцидента прибыли восемь экипажей полиции.



Правоохранители задержали нескольких участников конфликта. На них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.