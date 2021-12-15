В Черновцах полицейские задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

Об этом сообщает Патрульная полиция Черновицкой области в Facebook.



"Вчера, около 23 часов, на улице Русской патрульные остановили транспортное средство Range Rover. Во время общения инспекторы заметили, что у мужчины есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто поразительный результат теста на состояние опьянения - 5,0 промилле", – говорится в сообщении.



В полиции отметили, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением, а вот 5,0 - это относительно смертельная доза.



Полицейские составили на водителя протокол согласно ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление согласно ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

Напомним, 16 октября 2021 года в Киеве пьяный водитель фуры сбил историка Александра Зинченко, один пешеход не выжил.