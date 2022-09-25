English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Новости В Черновцах открылся катехизический учебный центр, основателем которого стал Арсений Яценюк

В Черновцах открылся катехизический учебный центр, основателем которого стал Арсений Яценюк

25 сентября, 2022 воскресенье
20:44
Новости Арсений Яценюк

В воскресенье, 25 сентября, в Черновцах состоялось освящение катехизического центра Святого апостола Петра при кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Основателем центра стал премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк

Об этом сообщается на его официальной странице.

Катехизический центр Черновицкого прихода должен стать школой обучения и передачи веры для приходских общин, катехизических групп, детей и молодежи. Современный центр – это кафедральное образовательное учреждение, имеющее катехизические классы, конференцзалы, медиацентр, приходскую канцелярию.

На открытии присутствовали Арсений Яценюк с матерью Марией Григорьевной, представители духовенства, черновчане с детьми.

Как рассказал Епископ Черновицкий преосвященный Иосафат Мощич, катехизический центр возведен в память об отце Арсения Яценюка, историке, преподавателе Черновицкого университета Петре Ивановиче Яценюке.

"Кто защищает жизнь, кто защищает пространство для жизни, учение, - тому Бог дарует победу. Мы сегодня видим, что враг разрушает жизнь, разрушает инфраструктуру. Но тот, кто строит, вкладывает в человеческие души и жизнь защищает, - это уже победитель", – сказал Владыка.

Архиепископ и митрополит Ивано-Франковский Украинской греко-католической Церкви Владимир (Войтышин) зачитал благодарственную грамоту Арсению Яценюку от Блаженнейшего Святослава Шевчука, Главы Украинской греко-католической церкви.

Арсений Яценюк подчеркнул, что нынешнее событие происходит в сложные, драматические, но героические времена для нашей страны: "Украина борется за свою независимость, каждый из нас борется за то, чтобы наша страна выстояла, чтобы наши дети жили в мирной Украине. Сегодня мы, воюя на фронте для победы, имеем возможность открыть школу для будущих побед".

Катехизическая школа, подчеркнул он, учит отличать добро от зла, справедливость от несправедливости, правду от лжи: "Она учит быть сильной личностью".

Украинская греко-католическая церковь, отметил он, имеет очень глубокую историю катехизических школ еще со времен Андрея Шептицкого: "И тогда катехизические школы были основой, в которой ковались героические украинцы. И убежден, что и в Черновцах эта школа послужит для того, чтобы наши дети - патриотические, героические, сильные, мудрые – воспитывались в этой школе”.

Арсений Яценюк выразил благодарность всему духовенству и строителям катехизического центра: "Я и моя семья имеем честь приобщиться к такому праведному делу, и что эта школа будет носить имя святого Апостола Петра".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Арсений Яценюк
Читайте также:
24 сентября, 2022 суббота
Парамедик из Азовстали Пташка обнародовала первые фото после освобождения из плена
24 сентября, 2022 суббота
Вероятно, отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее американских HIMARS, - дипломат Мэтью Брайза
24 сентября, 2022 суббота
Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", договорились только за 5, - представитель президента Турции
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
25 сентября
21:25
В Украине ликвидировали российского священника, - офицер ВСУ Штефан
20:46
В Херсонской области ВСУ сбили российские вертолет и штурмовик
20:20
Если Украина получит танки от США, то и ЕС поможет деоккупировать ими украинские города, – Зеленский
20:19
Матеуш Моравецкий
Российский медведь получил тяжелый удар, но имеет достаточно сил для эскалации, - Моравецкий
20:14
В Париже горит самый большой в мире продуктовый рынок
20:02
Интервью
Вопрос безнаказанных ударов России по Украине будет решен в ближайшее время, – Пионтковский
19:54
Белый дом
Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие, - советник Белого дома по нацбезопасности
19:52
Украина получила от США системы ПВО NASAMS, - Зеленский
19:46
Мэра Белой Церкви Геннадия Дикого подозревают в аферах с недвижимостью
Мэра Белой Церкви Дикого подозревают в махинациях с недвижимостью
19:32
МИД Украины объяснило, как сейчас правильно выехать из оккупированного Крыма через страны Кавказа и Азии
19:31
Эксклюзив
Украина уже победила, потому что сила не в ракетах и многочисленности армии, а в боевом духе и единстве нации, - главный раввин Украины
19:12
Концерт к 100-летию "Щедрика" в Нью-Йорке: часть средств направят на восстановление Украины
18:52
Эксклюзив
Россия никогда не даст Ватикану исполнить роль миротворца, - религиовед Маринович
18:49
В Севастополе мужчинам призывного возраста вручено около тысячи повесток, - Генштаб
18:30
Германия договорилась о поставках газа из ОАЭ
18:27
Обновлено
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: сгорел автомобиль
18:23
псевдореферендум
В Счастье на Луганщине подожгли "избирательный участок" оккупантов, а в Старобельске "голосуют" в кустах, - Гайдай
17:57
Эксклюзив
Культура – это часть того, за что мы воюем, нельзя все средства вкладывать в дороги, - Княжицкий
17:44
В Луганской области прогремели взрывы: повреждены российские казармы и склад, пострадал коллаборант, - Гайдай
17:17
Интервью
F-16
НАТО серьезно задумывается о замене украинских истребителей натовскими, - дипломат Мэтью Брайза
17:08
В Украине за сутки обезвредили 1227 взрывоопасных предметов
16:59
Эксклюзив
В Умани хасиды напали на женщину в собственной машине, она в больнице, - корреспондент
16:55
Освобожденные из плена защитники Азовстали проходят в Турции тщательный медосмотр
16:31
Эксклюзив
Многие мобилизованные россияне не доедут в Украину, - военный эксперт Катков
16:28
В Казахстане задержаны трое россиян, пытавшихся незаконно перейти границу
16:27
Эксклюзив
Так называемая российская улица в Израиле за 7 месяцев превратилась в украинскую, - посол Украины Евгений Корнийчук
16:22
Били из артиллерии и танков: на Запорожье россияне за сутки разрушили 46 гражданских объектов
16:19
"Важно строить Украину заново на родном языке": в Польше предлагают учить беженцев украинскому языку
15:58
Эксклюзив
На сегодняшний день в Израиле российских евреев в 1,5 раза больше, чем украинских, - посол Украины Евгений Корнийчук
15:55
По 2-3 из каждой школы. В РФ к раздаче повесток привлекли учителей, - СМИ
15:54
ВСУ сбили дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев
15:54
В плену россиян до сих пор находится 2,5 тыс. украинцев, - Верещук
15:52
Более 70 прилетов и взрывов за сутки: россияне обстреляли Сумщину и Черниговщину
15:33
Лавров оконфузился с названиями Луганской и Запорожской областей во время выступления на Генассамблее ООН
15:30
Погранслужба ФСБ уже не выпускает некоторых российских мужчин, - Bild
15:18
В Украине ликвидировали лейтенанта и капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
15:18
Иран
В здание посольства Ирана в Греции бросили коктейль Молотова
15:13
"У нас есть документальные свидетельства, что россияне упаковывали картины и вывозили их в Россию" - Ткаченко
15:10
Оккупанты всю ночь обстреливали Донетчину артиллерией и кассетными снарядами. Есть пострадавшие
15:00
УПЛ: "Минай" в большинстве проиграл "Львову" в чемпионате Украины
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV