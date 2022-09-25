В Черновцах открылся катехизический учебный центр, основателем которого стал Арсений Яценюк

Об этом сообщается на его официальной странице.

Катехизический центр Черновицкого прихода должен стать школой обучения и передачи веры для приходских общин, катехизических групп, детей и молодежи. Современный центр – это кафедральное образовательное учреждение, имеющее катехизические классы, конференцзалы, медиацентр, приходскую канцелярию.

На открытии присутствовали Арсений Яценюк с матерью Марией Григорьевной, представители духовенства, черновчане с детьми.

Как рассказал Епископ Черновицкий преосвященный Иосафат Мощич, катехизический центр возведен в память об отце Арсения Яценюка, историке, преподавателе Черновицкого университета Петре Ивановиче Яценюке.

"Кто защищает жизнь, кто защищает пространство для жизни, учение, - тому Бог дарует победу. Мы сегодня видим, что враг разрушает жизнь, разрушает инфраструктуру. Но тот, кто строит, вкладывает в человеческие души и жизнь защищает, - это уже победитель", – сказал Владыка.

Архиепископ и митрополит Ивано-Франковский Украинской греко-католической Церкви Владимир (Войтышин) зачитал благодарственную грамоту Арсению Яценюку от Блаженнейшего Святослава Шевчука, Главы Украинской греко-католической церкви.

Арсений Яценюк подчеркнул, что нынешнее событие происходит в сложные, драматические, но героические времена для нашей страны: "Украина борется за свою независимость, каждый из нас борется за то, чтобы наша страна выстояла, чтобы наши дети жили в мирной Украине. Сегодня мы, воюя на фронте для победы, имеем возможность открыть школу для будущих побед".

Катехизическая школа, подчеркнул он, учит отличать добро от зла, справедливость от несправедливости, правду от лжи: "Она учит быть сильной личностью".

Украинская греко-католическая церковь, отметил он, имеет очень глубокую историю катехизических школ еще со времен Андрея Шептицкого: "И тогда катехизические школы были основой, в которой ковались героические украинцы. И убежден, что и в Черновцах эта школа послужит для того, чтобы наши дети - патриотические, героические, сильные, мудрые – воспитывались в этой школе”.

Арсений Яценюк выразил благодарность всему духовенству и строителям катехизического центра: "Я и моя семья имеем честь приобщиться к такому праведному делу, и что эта школа будет носить имя святого Апостола Петра".

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