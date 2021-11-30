В Черновцах откроют музей украинской вышиванки

Об этом написала соучредительница Дня вышиванки Леся Воронюк .



"Сейчас один из самых больших и амбициозных проектов - создание в Черновцах Музея украинской вышиванки (интерактивного музея реликвий и технологий). Музей имеет целью презентовать украинскую вышитую рубашку (и в целом) в нескольких ценностных плоскостях: как высокохудожественное эстетическое произведение, занимающее в контексте мирового культурного наследия и как украинский национальный духовный символ идентичности, побед, непокоренности, любви", - рассказала она.



По словам Воронюк, в музее представят рубашки из всех регионов Украины. Здесь используют современные технологии, интерактивность, инклюзивность, постоянные коммуникации и проекты с авторитетными мастерами и учеными, грантовую систему поддержки молодых мастеров и ученых, работающих в области этнографии, международную деятельность.



Она также отметила, что Всемирный день вышиванки зародился в Черновцах 15 лет назад. Со студенческой акции инициатива переросла в крупную международную платформу презентации украинской культуры в мире и возобновление культурного наследия в Украине.





Справка: Всемирный день вышиванки - международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения – ежегодно в третий четверг мая.

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