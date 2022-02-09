В Черновицкой области разоблачили злоумышленников, подделывавших паспорта и COVID-документы

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.



"Почти год сотрудники правоохранительных органов осуществляли комплекс специальных мер по установлению участников преступной группы, документированию их незаконных действий и сбору доказательной базы", - говорится в сообщении.



Правоохранители установили, что двое жителей Черновицкой области, 1985 и 1988 годов рождения, наладили схему незаконного обогащения путем изготовления и реализации поддельных документов, удостоверяющих личность, различных справок, а также документов о COVID-безопасности.



Отмечается, что свою преступную деятельность нарушители совершали под видом таможенных брокеров.



"Предварительно стоимость подделок колебалась от 50 евро за сертификат о вакцинации от COVID-19 до 2 тысяч евро за полный пакет документов гражданина страны Европейского Союза", - добавляют в полиции.



Правоохранители провели 6 обысков, в результате которых были выявлены:

паспорта граждан Евросоюза;

копии документов граждан разных стран;

электронные образцы официальных документов;

печати нотариусов, врачей и частных предпринимателей;

компьютерная техника;

иностранная и национальная валюта (более 6300 евро, 500 долларов США, более 2 тысяч румынских леев, около 7,5 тыс. гривен).

В соответствии с законодательством действия злоумышленников квалифицируются по признакам части 3 статьи 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и части 3 статьи 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Продолжается досудебное расследование.