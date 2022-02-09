В Черновицкой области разоблачили злоумышленников, подделывавших паспорта и COVID-документы
В Черновицкой области разоблачили группу людей, занимавшихся подделкой документов - от COVID-сертификатов до документов стран Евросоюза
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
"Почти год сотрудники правоохранительных органов осуществляли комплекс специальных мер по установлению участников преступной группы, документированию их незаконных действий и сбору доказательной базы", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что двое жителей Черновицкой области, 1985 и 1988 годов рождения, наладили схему незаконного обогащения путем изготовления и реализации поддельных документов, удостоверяющих личность, различных справок, а также документов о COVID-безопасности.
Отмечается, что свою преступную деятельность нарушители совершали под видом таможенных брокеров.
"Предварительно стоимость подделок колебалась от 50 евро за сертификат о вакцинации от COVID-19 до 2 тысяч евро за полный пакет документов гражданина страны Европейского Союза", - добавляют в полиции.
Правоохранители провели 6 обысков, в результате которых были выявлены:
- паспорта граждан Евросоюза;
- копии документов граждан разных стран;
- электронные образцы официальных документов;
- печати нотариусов, врачей и частных предпринимателей;
- компьютерная техника;
- иностранная и национальная валюта (более 6300 евро, 500 долларов США, более 2 тысяч румынских леев, около 7,5 тыс. гривен).
Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Продолжается досудебное расследование.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.83
Покупка 27.83Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное