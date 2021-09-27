В Черновицкой области четыре школы отправили на карантин из-за случаев коронавируса
В четырех учебных заведениях в Черновицкой области обнаружили случаи коронавируса. Учреждения закрыли на карантин
Об этом рассказала директор департамента образования и науки Черновицкой ОГА Людвига Цуркан, передает Укринформ.
"По состоянию на сегодня полностью дистанционно учатся ученики 25 учреждений общего среднего образования Черновицкой области. В частности, 20 из них не имеют достаточного уровня вакцинированных работников. Еще четыре буковинские школы пошли на самоизоляцию и работают в онлайн-режиме. В этих школах более 50% классов нуждались самоизоляции через подтверждение COVID-19 у кого из учеников или учителей, поэтому заведения ушли на карантин полностью. Также Черновицкий лицей №2 работает дистанционно через проведение ремонтных работ ", - заявила она.
Так, на Буковине из 358 школ 270 работают в очном режиме. Количество таких заведений увеличилось по сравнению с прошлой неделей из-за вакцинации педагогов. Сейчас во всех заведениях, работающих оффлайн, вакцинированы более 80% педагогических работников.
"По смешанной формой на Буковине учатся 63 школы, из них 60 - это те, где есть классы, которые пошли на самоизоляцию. Есть также два заведения, работающие в смешанном режиме за проведения ремонтных работ", - отметила Цуркан.
Она отметила, что по состоянию на 27 сентября в Черновицкой области COVID-19 болеют 305 учеников и 112 педагогических работников.
- Напомним, в двух учебных заведениях в Сумской области обнаружили случаи коронавируса. Коллективы проходят тестирование.
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