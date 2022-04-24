В Черноморской операционной зоне остаются около 20 российских кораблей с субмаринами, – ВК "Юг"

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

Отмечают, что в Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Они продолжают нести угрозу ракетных атак почти по всей территории нашей страны.

"Противник в Черном море также продолжает блокировать судоходство, проводит воздушную разведку и изучает надводную обстановку", – добавляют в сообщении.

Напомним, 23 апреля около 14:35 в Киевском районе Одессы в результате вражеских обстрелов имело место попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием.

В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, среди них - трехмесячный ребенок.

В тот же день в Одесской области воины подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты.