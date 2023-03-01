В Черноморском и Евпатории раздались взрывы
В Крыму жители с. Черноморское и г. Евпатория в ночь на 1 марта и под утро слышали взрывы
Об этом сообщил Телеграмм-канал "Крымский ветер" .
"В Черноморском всю ночь к началу 5 утра (4:00 по киевскому времени – ред.) были слышны взрывы, сообщает наш подписчик. От взрывов тряслось стекло, добавляет другой", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в 2:30 (1:30 по киевскому времени) был слышен громкий взрыв в районе Евпатория. Его слышали даже на севере г.Севастополь.
- В воскресенье, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг " вернется в каждый уголок страны".
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