В Черноморском и Евпатории раздались взрывы

Об этом сообщил Телеграмм-канал "Крымский ветер" .

"В Черноморском всю ночь к началу 5 утра (4:00 по киевскому времени – ред.) были слышны взрывы, сообщает наш подписчик. От взрывов тряслось стекло, добавляет другой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2:30 (1:30 по киевскому времени) был слышен громкий взрыв в районе Евпатория. Его слышали даже на севере г.Севастополь.