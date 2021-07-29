В Черноморске на пляже умер турист

Об этом сообщает на своей странице в Facebook коммунальное учреждение "Муниципальная стража" Черноморской городского совета.



Согласно предоставленной информации, чрезвычайное происшествие случилось на городском пляже, возле ночного клуба "To go".



"Гости нашего города отдыхали на пляже, когда одному из них стало плохо. Обратились к спасателям, те в течение часа оказывали неотложную помощь. Однако мужчину спасти не удалось", - говорится в сообщении.



Отмечается, что сотрудники ведомства огородили территорию, на которой находится тело. На место вызвана полиция.

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