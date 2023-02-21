В Черном море затонул сухогруз с российским экипажем: один человек погиб
В акватории Черного моря у берегов Краснодарского края РФ разломился пополам и затонул сухогруз Seamark, один член экипажа погиб
Об этом пишет российский Интерфакс.
Сухогруз Seamark направлялся под флагом Коморских островов и перевозил 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. Экипаж состоял из 11 россиян.
Из-за шторма, сильного ветра и трехметровых волн судно разломилось пополам и затонуло.
Из воды удалось вытащить всех членов экипажа, но один из них скончался уже на борту спасательного судна. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.
- В апреле 2022 года украинцы потопили российский крейсер "Москва" . Его экипаж составлял более 500 человек.
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