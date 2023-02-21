Об этом пишет российский Интерфакс.

Сухогруз Seamark направлялся под флагом Коморских островов и перевозил 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. Экипаж состоял из 11 россиян.

Из-за шторма, сильного ветра и трехметровых волн судно разломилось пополам и затонуло.

Из воды удалось вытащить всех членов экипажа, но один из них скончался уже на борту спасательного судна. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.