В Черном море зафиксировали корабль, являющийся носителем ракет "калибр", - ВМС

Об этом сообщили Военно-Морские силы в телеграмме.

Отмечается, что на 14 января на боевом дежурстве в Черном море находятся 7 российских кораблей. Среди них есть один носитель крылатых ракет "калибр", общий залп которого составляет 8 ракет.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 72 ракеты", - добавили в ВМС.

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк 11 января рассказала , что ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику во время последующего обстрела.

12 января сообщалось , что оперативное командование "Юг" зафиксировало российскую подлодку, снаряженную четырьмя "Калибрами" в Черном море.

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