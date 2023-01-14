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В Черном море зафиксировали корабль, являющийся носителем ракет "калибр", - ВМС

14 января, 2023 суббота
11:57
Новости

Украинские защитники зафиксировали 7 вражеских кораблей на боевом дежурстве в Черном море, среди них 1 носитель крылатых ракет "калибр" с общим залпом в 8 ракет

Об этом сообщили Военно-Морские силы в телеграмме.

Отмечается, что на 14 января на боевом дежурстве в Черном море находятся 7 российских кораблей. Среди них есть один носитель крылатых ракет "калибр", общий залп которого составляет 8 ракет.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 72 ракеты", - добавили в ВМС.

  • Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк 11 января рассказала , что ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику во время последующего обстрела.
  • 12 января сообщалось , что оперативное командование "Юг" зафиксировало российскую подлодку, снаряженную четырьмя "Калибрами" в Черном море.

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