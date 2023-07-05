Об этом 5 июля сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"В Черном море враг резко увеличил количество ракетоносителей. В настоящее время в корабельной группировке из 10 единиц 2 надводных и 1 подводный носитель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий залп составляет до 20 "калибров". Уровень ракетной угрозы очень высок.