В Черном море выросло количество российских ракетоносителей: суммарный залп до 20 "калибров"
По состоянию на 5 июля российские оккупанты резко увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп до 20 "калибров". Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок
Об этом 5 июля сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"В Черном море враг резко увеличил количество ракетоносителей. В настоящее время в корабельной группировке из 10 единиц 2 надводных и 1 подводный носитель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общий залп составляет до 20 "калибров". Уровень ракетной угрозы очень высок.
- Ранее сообщалось, что на 4 июля на боевом дежурстве в Черном море находился один российский ракетоноситель. Другой носитель "калибров" зашел в пункт базирования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное