В Черном море выросло количество ракетоносителей РФ: имеют суммарный залп в 20 "калибров"
Армия России увеличила количество ракетоносителей в Черном море, поэтому украинцев предупреждают о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в телеграме.
Поэтому в Черном море 3 ракетоносителя - 2 надводных и 1 подводный. Суммарный залп "калибров" вырос до 20.
"Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги: реагируйте сознательно и оперативно!" – советует Назаров.
- По состоянию на 12 июля на боевом дежурстве в Черном море находились два вражеских ракетоносителя.
- А уже ночью на 13 июля Россия в очередной раз совершила воздушную атаку на Украину: в Киевской и Хмельницкой области работала ПВО. В Киеве сбито около 10 "шахедов", зафиксированы падения обломков на многоэтажки, один человек погиб, есть травмированные. До этого в ПС ВСУ предупреждали о двойной опасности – возможной атаке ударными беспилотниками и ракетами "Калибр".
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