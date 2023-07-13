Читайте также:

С украинскими военными начали массово связываться родственники из России: в ГУР говорят об "отвратительных ИПСО"

"Мы не Amazon": министр обороны Британии отреагировал на критику Зеленского об отсутствии приглашения Украины в НАТО

"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"