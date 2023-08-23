В Черном море ВСУ подбили российский военный самолет

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"В территориальных водах Украины, вблизи острова Змеиный, в районе так называемых вышек Бойко (вышки Бойко - это две буровые платформы в Черном море, - ред.), произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров", - говорится в заявлении.

Вражеский самолет попытался атаковать военные суда Сил обороны Украины.

Российская пропаганда сразу распространила фейк о якобы поражении и затоплении катера украинских защитников.

"На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" - никакого ущерба украинским военным не было", - объясняют военные.

В ответ на действия противника бойцы ВСУ нанесли удар по самолету окупантов. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт. Он покинул место происшествия и улетел в направлении ближайшего аэродрома.