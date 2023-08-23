В Черном море ВСУ подбили российский военный самолет
Вблизи Змеиного Силы безопасности и обороны Украины подбили российский военный самолет, пытавшийся атаковать наших защитников
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"В территориальных водах Украины, вблизи острова Змеиный, в районе так называемых вышек Бойко (вышки Бойко - это две буровые платформы в Черном море, - ред.), произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров", - говорится в заявлении.
Вражеский самолет попытался атаковать военные суда Сил обороны Украины.
Российская пропаганда сразу распространила фейк о якобы поражении и затоплении катера украинских защитников.
"На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" - никакого ущерба украинским военным не было", - объясняют военные.
В ответ на действия противника бойцы ВСУ нанесли удар по самолету окупантов. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт. Он покинул место происшествия и улетел в направлении ближайшего аэродрома.
- Также в среду, 23 августа, в сети появилась информация о том, что недавно на один из аэродромов Украины приземлился российский вертолет Ми-8, экипаж якобы сдался в плен военным ВСУ. В ГУР Минобороны предварительно подтвердили данные и пообещали рассказать подробности впоследствии.
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