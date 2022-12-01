Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Она подчеркнула, что риск ракетных ударов по Украине сохраняется. Россия держит в Черном море на боевом дежурстве девять военных кораблей, в том числе носители крылатых ракет "Калибр".

"Оперативная ситуация по состоянию на данный момент стабильна, но это не должно успокаивать, ведь надо помнить – гибридная война продолжается. Это и раскачка информационного пространства и боевые действия на линии фронта и опять же расположение в Черном море корабельной группировки. Это значит, что продолжается воздушная разведка и подготовка к возможным ракетным ударам. Ракетоносители снаряжены и подготовлены", – сказала Гуменюк.

Гуменюк, в частности, отметила, что время от времени корабли заходят в пункт базирования, что может указывать на реагирование на погодные условия. А на боевой курс они могут выходить за 2 часа.

"Вместе с наблюдениями за активностью вражеской авиации вполне вероятно, что это нагнетание психологической обстановки и давления на население. Но идет вероятная подготовка", - добавила представительница ОК "Юг".

Она призвала иметь альтернативные источники оповещения о воздушной тревоге, чтобы быть вовремя информированными.

Напомним, Данилов призвал украинцев не жить в ожидании вражеского ракетного обстрела

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