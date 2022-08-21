Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Будет усиление ракетных обстрелов и ударов. Сейчас это чувствуется, поскольку в Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до пяти ракетоносителей. Из них сегодня ночью были выпущены по Одесчине пять "калибров". Две ракеты сбиты, три попали в сельскохозяйственные предприятия", – заметила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также добавила, что враг силами десантных штурмовых подразделений пытается вести штурмовые действия и испытывает нашу оборону.

"Ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой. Пока идет бой, прогнозировать его ход сложно. Надеемся, что украинские защитники отработают его хорошо", - подчеркнула Гуменюк.

20 августа на южных рубежах защиты авиация ВСУ 11 раз била по вражеским позициям