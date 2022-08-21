В Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до 5 ракетоносителей, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники готовы к усилению агрессии со стороны РФ 24 августа
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Будет усиление ракетных обстрелов и ударов. Сейчас это чувствуется, поскольку в Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до пяти ракетоносителей. Из них сегодня ночью были выпущены по Одесчине пять "калибров". Две ракеты сбиты, три попали в сельскохозяйственные предприятия", – заметила Гуменюк.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" также добавила, что враг силами десантных штурмовых подразделений пытается вести штурмовые действия и испытывает нашу оборону.
"Ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой. Пока идет бой, прогнозировать его ход сложно. Надеемся, что украинские защитники отработают его хорошо", - подчеркнула Гуменюк.
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