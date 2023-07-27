В Черном море враг держит ракетоноситель с 4 "калибрами"
По состоянию на 10:00 российские войска удерживают в акватории Черного моря ракетоноситель с общим залпом около 4 "калибров"
Об этом информируют в Военно-Морских силах ВСУ .
27 июля на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет типа "Калибр", общий залп до 4 снарядов.
Также в Азовском море есть русский корабль.
Сообщается, что в Средиземном море РФ удерживает 8 вражеских кораблей, из них три ракетоносителя с 28 "калибрами".
"За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Черному морю – 11 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор", – отчитываются военные.
До Азовского моря враг запустил 26 судов, из них 5 продолжили движение из Босфорского пролива.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
- 26 июля на боевом дежурстве в Черном море находились 11 российских кораблей.
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