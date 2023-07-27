В Черном море враг держит ракетоноситель с 4 "калибрами"

Об этом информируют в Военно-Морских силах ВСУ .

27 июля на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет типа "Калибр", общий залп до 4 снарядов.

Также в Азовском море есть русский корабль.

Сообщается, что в Средиземном море РФ удерживает 8 вражеских кораблей, из них три ракетоносителя с 28 "калибрами".

"За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Черному морю – 11 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор", – отчитываются военные.

До Азовского моря враг запустил 26 судов, из них 5 продолжили движение из Босфорского пролива.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.